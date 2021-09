Il saltatore ha utilizzato lo slogan che ha caratterizzato il fantastico 2021 sportivo dell'Italia

It’s coming Rome! Così Gianmarco Tamberi festeggia sui suoi Social la storica vittoria nella Diamond League a Zurigo, con la misura di 2.34 m nel salto in alto.

Il campione olimpico di Tokyo è il primo italiano di sempre a trionfare in Diamond League ed ha offerto al pubblico svizzero un grandissimo spettacolo in pedana e non solo.

Gianmarco Tamberi lo slogan dell’estate 2021

Il ventinovenne di Civitanova Marche, che ha utilizzato lo slogan del fantastico 2021 sportivo dell’Italia, sta finalmente attraversando uno stato di forma grandioso, che lo ha portato a trionfare nelle Olimpiadi giapponesi ed ora in Svizzera. Successi più che meritati e sofferti dopo tantissima sfortuna. L’infortunio al tendine d’Achille del 2016, che gli aveva fatto saltare i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, è ormai un lontano ricordo. Gimbo adesso deve solo festeggiare.

