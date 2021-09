Per la coppia si tratta della prima uscita ufficiale in un evento mondano

Carlo Bonomi arriva alla 78esima Mostra del cinema Venezia in compagnia di sua moglie, Veronica Gervaso. Per il Presidente di Confindustria si tratta della prima uscita ufficiale con la figlia di Roberto Gervaso, sposata in seconde nozze. Bonomi è stato sempre molto riservato sulla propria vita privata e, pur essendo sposato da oltre un anno, non aveva mai rivelato pubblicamente l’identità della moglie.

Carlo Bonomi alla presentazione di Centoundici

L’occasione mondana è stata la proiezione di un cortometraggio prodotto proprio da Confindustria dal titolo ‘Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso’ di Luca Lucini, con Alessio Boni e Cristiana Capotondi, presentato oggi nella sezione Venice Production Brigde, nello spazio Incontri dell’Hotel Excelsior.

La signora Bonomi, separata e con due figli, era elegantissima ed è stata molto ammirata nel suo tubino blu elettrico.

