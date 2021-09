Britney Spears

La pluripremiata stella del pop si mostra nuda alla soglia dei 40 anni e manda messaggi sibillini

Britney Spears senza tutela legale e senza veli. Dopo la decisione del padre, Jamie Spears, di dimettersi da tutore della figlia e (soprattutto) del suo patrimonio al termine di un lungo contenzioso, la cantante e ballerina ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di foto che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Alla soglia dei 40 anni, il prossimo 2 dicembre, e a dispetto delle malelingue, mette in mostra un fisico tonico e asciutto. Prima ha ripubblicato gli scatti che la ritraevano in slip bianchi e stivaloni rossi con le mani a coprire il seno: “Le ripropongo perché l’altra volta erano confuse!!! Ecco una versione più chiara e se non avete idea di cosa stessi dicendo, allora vaffa***lo. Questa era la didascalia precedente”.

Britney Spears cita Sophia Loren

Poi cita una frase della nostra Sophia Loren per rendere esplicito il senso delle sue parole e delle foto nuda: “C’è una fontana di gioventù: è la tua mente, i tuoi talenti, la creatività che porti alla tua vita e a quella delle persone che ami. Quando imparerai a usare questa fonte, avrai sconfitto l’età”.

Britney si è scatenata e, subito dopo, ha pubblicato foto e clip anche del lato B: in bagno, di spalle senza reggiseno, capelli biondo oro in una coda lunga fino alle spalle e soprattutto un micro perizoma nero a incorniciare glutei alti, tonici e sodi.

“Questo è il mio fondoschiena” ha scritto nella caption l’ex stella Disney per dimostrare di essere in gran forma. Qualche ondeggiamento in più nel filmato dove Britney, fra le più celebri e premiate artiste della storia della musica pop, ha fatto capire che c’era un doppio significato: “Metto il video così potete essere sicuri che è il mio fondoschiena. Senza filtri o insabbiamenti… sul serio!!! Mi sono fotografata con un selfie stick e lo farò sempre”. Poi ha aggiunto ironica, con lettere in maiuscolo: “Sta su, non sparla dietro!!! Ed è estremamente affidabile”.

