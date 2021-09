Vin Diesel

L'attore di "Fast & Furious" paparazzato in totale relax su uno yacht di lusso a Portofino



Spalle dritte e pancia in fuori: lussuoso yacht. A catturare l’attenzione è però un inedito dettaglio “rotondo”: l’attore, occhiali scuri e cellulare in mano, passeggiava sul ponte senza maglietta mettendo in mostra una pancia pronunciata sopra il costume da bagno nero. Spalle dritte e pancia in fuori: Vin Diesel è stato pizzicato dai fotografi mentre si rilassava a largo di Portofino su un. A catturare l’attenzione è però un inedito dettaglio “rotondo”: l’attore, occhiali scuri e cellulare in mano, passeggiava sul pontemettendo in mostra unasopra il costume da bagno nero.

film tutto muscoli e azione, non è un cruccio. Anzi. Le foto sono state pubblicate dal sito americano “ PageSix “. La forma non è particolarmente smagliante e lì per lì stupisce vederlo così ma per Vin Diesel , noto per itutto, non è un cruccio. Anzi.

Vin Diesel e la lezione sul body shaming

Anche in passato, la star hollywoodiana è stata immortalata con un torso poco palestrato e alle critiche di fan e giornalisti sul suo aspetto da uomo di mezza età rispose dando una lezione di bon ton: “Uomini o donne, il body shaming è sempre sbagliato, non pensate?”.

L’attore, 54 anni, sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata storica Paloma Jiménez e i tre figli Hania (13 anni), Vincent (11) e Pauline (6). Come altri vip americani, Jennifer Lopez, Harrison Ford, Kourtney Kardashian, Travis Barker e Vanessa Bryant, ha scelto le coste italiane per staccare la spina. La star di “Guardiani della Galassia” è stata avvistata anche a Venezia per partecipare alla sfilata di tre giorni degli stilisti Dolce & Gabbana. In precedenza ha fatto visita agli studi Sky a Londra.

