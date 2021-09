Raoul Bova, Luca Argentero, Can Yaman, Instagram

L’attore romano ha pubblicato su Instagram uno scatto che fa chiarezza sul suo rapporto con il collega turco. Con loro anche Raul Bova

Luca Argentero mette a tacere con un post su Instagram i bisbigli e i rumors che lo volevano ai ferri corti con Can Yaman, il protagonista della soap opera turca “DayDreamer – Le ali del sogno”. Ma cosa era successo?

Facciamo un passo indietro. I due attori dovevano essere i protagonisti del reboot “Sandokan”, la serie tv portata al successo tanti anni fa da Kabir Bedi. Yaman era stato scelto per fare il protagonista e Argentero per vestire i panni del fidato amico Yanez, ma causa pandemia la produzione è stata rinviata al 2022 senza una precisa data di uscita.

Nel frattempo sono emerse innumerevoli indiscrezioni su un cattivo rapporto tra Can Yaman e Luca Argentero: dagli screzi durante i primi incontri sul set ai mancati saluti in un locale. Oggi, l’attore romano ha messo un punto fermo con una foto su Instagram in cui sorride e abbraccia il collega ottomano.

Luca Argentero: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”

Che abbiano fatto pace o che siano stati solo pettegolezzi, adesso è tutto chiarito. Nello scatto c’è anche un altro bellissimo attore del cinema italiano: Raul Bova, neo cinquantenne. La caption del testosteronico tridente è ironica: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…” con riferimento al fatto che Can Yaman è stato “adottato” dal Bel Paese nonostante la sua storia d’amore con Diletta Leotta sia finita improvvisamente e senza una spiegazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata