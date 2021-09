Jennifer Lopez e Ben Affleck

La coppia d’oro dello star system è sbarcata in Laguna tra baci e sorrisi. Domani il primo Red Carpet da fidanzati

Tsunami d’amore in Laguna: Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano mano nella mano e bacio sulle labbra alla 78esima Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. L’attore e regista è presente per “The Last Duel” di Ridley Scott. I “Bennifer”, come li hanno soprannominati i fan, sono arrivati oggi al Lido a bordo di un motoscafo Riva chiamato “Confusion” e si sono prestati di buon grado ai flash dei fotografi.

Per lei abito di pizzo bianco, per lui polo nera. Ma la grande attesa è per domani sera quando percorreranno insieme il primo Red Carpet da quando sono tornati a far coppia fissa. Per la regina del pop si tratta della seconda visita nella città dalle mille calli nel giro di due settimane: a fine agosto è stata la star della scintillante sfilata-show degli stilisti Dolce&Gabbana.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, un’estate molto italiana

Ma è stata un’estate molto italiana per i due divi di Hollywood che a bordo di uno yacht super lusso hanno costeggiato il Bel Paese da Portofino ad Amalfi con passeggiata anche nella storica piazzetta di Capri. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma tanti sorrisi.

Poche settimane fa, il sito americano “TMZ” ha riportato che l’attore premio Oscar si è recato in una gioielleria con la mamma per acquistare un meraviglioso anello di fidanzamento per JLo. I due sono stati insieme circa 20 anni fa, poi la rottura (lei voleva mettere su famiglia, lui voleva tempo) e adesso l’incredibile ritorno. Che sia la volta buona?

