La star di "Hunger Games" è incinta del primo figlio

L’attrice Jennifer Lawrence, 31 anni, già premio Oscar, aspetta il suo primo figlio dal marito, il direttore della galleria d’arte Cooke Maroney. A confermare in esclusiva il lieto evento la rivista “People”, che mercoledì 8 settembre ha avuto modo di parlare con il portavoce della giovane diva.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney: colpo di fulmine

Tra Jennifer Lawrence e Maroney è stato subito colpo di fulmine: si sono incontrati per la prima volta nel giugno 2018, si sono fidanzati nel febbraio successivo e sposati il 19 ottobre 2019 a Rhode Island, con una splendida cerimonia total white nella lussuosa tenuta di Belcourt of Newport, una villa progettata nel 1894 dall’architetto americano Richard Morris Hunt e ispirata al casino di caccia di Luigi XIII a Versailles (attualmente è la residenza di Carolyn Rafaelian, CEO di Alex e Ani).

Al ricevimento di nozze c’erano ben 150 ospiti, tra cui le celebrità Adele, Amy Schumer, Kris Jenner ed Emma Stone. Nel podcast di Catt Sadler, “Naked with Catt Sadler”, Lawrence ha definito il marito come “il più grande essere umano che abbia mai incontrato”.

Non solo, perché ha anche rivelato: “Non so perché ho deciso di sposarlo, so che sono partita dalle basi: come mi sento? È carino? È gentile? Mi fa stare bene? A tutte le domande la risposta era sì. È solo questo, so che sembra davvero stupido, ma è tutto qui e mi sento molto onorata di diventare una Maroney”.