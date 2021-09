Clotilde Courau

La moglie del Principe di Savoia fa chiarezza sulle indiscrezioni che li vorrebbero in crisi matrimoniale

“Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti”. Così Clotilde Courau, in un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, prova a spiegare il rapporto che la lega al Principe Emanuele Filiberto di Savoia e a spazzare via le ricorrenti voci di un sodalizio finito o di facciata.

Clotilde Courau: “Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita”

L’attrice francese, 52 anni, non nasconde le difficoltà, ma fa capire che tutto è superabile in nome di un affetto profondo e di una grande stima reciproca: “Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene… L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita”.

Un’autentica dichiarazione d’amore, dunque. I due si sono sposati dal 2003 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma e hanno due figlie, Vittoria (18 anni) e Luisa (15). Sempre a “Oggi”, Clotilde Courau ha raccontato anche i suoi progetti lavorativi: “Ho appena terminato di girare ‘La cour’, ‘Il cortile’, è diretto da una giovane regista francese, Hafsia Herzi. Amo anche il teatro e da 11 anni salgo sul palcoscenico per raccontare Edith Piaf”.

La Courau è impegnata in prima linea nel sociale e nella difesa dei diritti delle donne (“Ho in mente anche le italiane e le tante vite sconvolte dai femminicidi”) con Awid, fondazione sostenuta anche dall’Onu.

