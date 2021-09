Anna Tatangelo e Livio Cori

La cantante di Sora ha scherzato con i follower su Instagram e, insieme a Livio Cori, ha risposto anche alle domande più indiscrete

Anna Tatangelo ha una voce da usignolo quanto canta ma anche un eloquio graffiante quando deve replicare agli avversari. In una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram, stesa sul divano a fianco del nuovo fidanzato Livio Cori, ha risposto alle domande dei follower senza risparmiare battute e frecciatine.

Anna Tatangelo: “Sono felicemente single”. Ma spunta Livio…

A chi le ha chiesto se fossero una coppia, ha detto sorridendo: “No, sono felicemente single” e Livio, per ripicca, ha detto: “Ragazze, il mio numero di telefono è 347…”. Immediatamente zittito con la mano sulla bocca dalla cantante originaria di Sora, confermata giudice nello show di Canale 5 “All Togheter Now”.

Il clima giocoso è stato però interrotto dalla domanda di un fan: “Come hai fatto a incassare tutto in silenzio in questi anni?” e Lady Tata, come la chiamano i suoi ammiratori, ha risposto: “È proprio nel silenzio che poi escono fuori le verità, quindi ci vuole tempo”.

E ancora: “Come si dimentica chi ti ha ferito?” Anna risponde: “Non puoi dimenticare, non devi dimenticare. Anzi, è una lezione di vita: impara, cresci, vai avanti”. Riferimento velato all’ex Gigi D’Alessio che, pochi mesi dopo la fine della loro lunga storia d’amore, diventerà padre per la quinta volta grazie alla compagna appena conosciuta.

Poi Anna torna a sorridere quando le domandano come sia la vita con un fidanzato con meno anni: “Livio spegni la playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna” afferma ironica mentre mangia un tiramisù e si prepara a vedere un film nella più classica e piacevole delle serate casalinghe a due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata