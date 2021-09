Massimo Ciavarro, Instagram

Massimo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono finalmente sentiti e l’attore ha svelato che non vede l’ora di diventare nonno per la prima volta

Massimo Ciavarro diventerà nonno: tra febbraio e marzo 2022 nascerà infatti il suo primo nipotino, frutto dell’amore tra suo figlio Paolo e la showgirl Clizia Incorvaia.

Massimo Ciavarro: “È felicissimo ed emozionato”

A confermare l’emozione dell’attore, 63 anni, è stata proprio Clizia Incorvaia che, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha svelato di essersi sentita con Massimo, che ha reagito con felicità alla notizia della sua gravidanza: “È felicissimo ed emozionato”, ha confermato la showgirl.

Nel frattempo Eleonora Giorgi, mamma di Paolo ed ex moglie di Massimo, ha fatto sapere via social di aver preso una decisione molto importante: traslocherà al centro di Roma per poter stare vicino al figlio Paolo e al nipotino.

Intanto la gravidanza Clizia procede serenamente: la showgirl sta difatti svolgendo una serie di allenamenti per le donne incinte, così da mantenersi in forma. Clizia, che si trova alla 15esima settimana di gravidanza, ha inoltre annunciato che il bebè nascerà a Roma.

Un ritardo negli auguri, quello di Massimo Ciavarro, che aveva inizialmente fatto risentire l’ex moglie Eleonora Giorgi, che al settimanale Di Più aveva raccontato: “Non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso”.

