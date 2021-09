Martina Stavolo

Martina Stavolo, ex concorrente di "Amici" di Maria De Filippi, ha subito un'operazione dopo aver trascurato un problema a causa della pandemia

Martina Stavolo, allieva nel talent “Amici” di Maria De Filippi nell’edizione del 2009 che vedeva anche la partecipazione di Valerio Scanu e Alessandra Amoroso, nei giorni scorsi ha subito un intervento chirurgico.

L’ex allieva, oggi dottoressa psicologa, ha raccontato sul suo profilo Instagram di una recente visita medica di controllo che ha fatto emergere un problema che ha poi reso necessario l’intervento.

Martina ha infatti raccontato: “Durante il covid si è fermato un po’ tutto, anche le visite mediche di controllo. È successo anche a voi? Di non controllarvi più come un tempo?”.

E così ha scoperto di avere un problema: “La paura di essere contagiati non ci ha fatto controllare, frequentare ospedali o medici se non per il covid. Almeno per me è andata un pó così, niente di grave, l’intervento è andato e voglio pensare di aver iniziato settembre togliendomi un peso, uscirò e mi sentirò più leggera”.

Martina Stavolo: “Grazie davvero per l’affetto”

Subito dopo l’intervento Martina ha tranquillizzato fan e follower e ha poi raccontato il suo percorso: “Grazie davvero per l’affetto, INCREDIBILE! Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene. Non era grave, ma poteva diventarlo. Dovremmo apprezzare il nostro star bene ogni giorno in cui stiamo bene davvero e tutto il resto diventa più piccolo e risolvibile”.

Lo scorso giugno Martina aveva raccontato a Fanpage.it la sua decisione di abbandonare la musica e la voglia di diventare psicologa: “Sì, penso che nella vita si può cambiare. A me è successo di potermi reinventare. Naturalmente avevo paura di deludere le aspettative degli altri. Anche perché quando le persone ti conoscono in un certo modo, è difficile uscire da certi schemi. Però si può fare e a me non andava di rimanere ancorata per tutta la vita a un’esperienza. Per fortuna è stato possibile. Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle”.

E, sebbene abbia un divorzio alle spalle (nel 2016 ha sposato l’hairstylist Andrea Francescangeli), l’ex allieva ha però confermato di essere di nuovo felice e, soprattutto, di voler incontrare finalmente la persona giusta per lei.

