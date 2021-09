Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Instagram

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale "Chi", dopo tre anni insieme Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sarebbero lasciati

Si è conclusa la storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale “Chi” e confermerebbe come la storia tra la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e il fidanzato sia giunta al capolinea dopo tre anni.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, per ora nessun commento ufficiale

Nessuno dei due ha finora commentato l’indiscrezione ma il fatto che già da tempo non comparissero più insieme sui social aveva lasciato immaginare qualcosa: l’ultima foto che li ritrae insieme risale allo scorso giugno.

Visualizza questo post su Instagram

Ultimamente Aurora non è molto presente sui social ma non ne ha ancora spiegato le ragioni: “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte”, ha raccontato nelle scorse ore su Instagram a chi le domandava il motivo della sua della sua assenza.

La 24enne sarebbe infatti concentrata sui prossimi impegni professionali, ovvero la registrazione di un programma per Italia 1 insieme ad Alvin: “Sto lavorando tantissimo“, ha poi precisato parlando della nuova avventura professionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Goffredo Cerza (@kingcerz)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata