Harry rimprovera William e chiede di "non parlare di razzismo" mentre William deride i commenti fatti sul piccolo Archie

Il principe William sarà dipinto come il “cattivo” nell’atteso e controverso film per la tv “Harry & Meghan: Escaping the Palace”, che racconta la fuga del principe Harry e della moglie Meghan Markle dalla vita dei reali. Realizzato per il canale via cavo statunitense Lifetime, il film, secondo quanto riporta il “Daily Mail”, enfatizzerà in maniera drammatica il “controverso e consapevole distacco dalla corona, dopo la nascita del figlio Archie” del Duca e la Duchessa del Sussex.

Le ultime foto promozionali del film, pubblicate dal tabloid britannico, mostrano gli attori che interpretano il principe William e il principe Harry che discutono, mentre il Duca del Sussex chiede al fratello maggiore di non parlare del razzismo. Le immagini arrivano pochi giorni dopo l’anticipazione, secondo la quale il film si aprirebbe con una sequenza onirica con Meghan coinvolta in un incidente d’auto, proprio come quello che è costato la vita alla principessa Diana.

Il principe William e il principe Harry litigano in “Escaping the Palace“

Nelle ultime foto promozionali si vedono i due attori Jordan Dean, nel ruolo di Harry, e Jordan Whalen, nel ruolo di William, discutere animatamente nei giardini di Kensington Palace. William dice a Harry: “Ciò che causa problemi non è il colore, è la cultura. Meghan è americana. Si comporta più come una celebrità che come una reale”. Harry, dal canto suo, risponde al fratello: “Devi fare con me una dichiarazione forte contro il razzismo. Come futuro re devi spingere su questo orribile bullismo”.

Il film analizza nel profondo le vicende dei Sussex fino ad oggi. Nel cast anche Laura Mitchell nel ruolo di Kate Middleton e Steve Coulter e Maggie Sullivan a interpretare il principe Carlo e la Regina Elisabetta. Lifetime aveva precedentemente fissato l’uscita di “Harry & Meghan: Escaping the Palace” per l’autunno, ma non è ancora stata annunciata una data ufficiale.

