Alla serata di apertura del "Love on Tour" a Las Vegas l’attrice era presente ad applaudire e fotografare il fidanzato

Olivia Wilde in prima fila ad applaudire Harry Styles al concerto di apertura del “Love on Tour” sul palco dell’MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas. L’attrice statunitense, come riportato da “Page Six”, che ha citato alcuni fan presenti al concerto, era felice ed emozionata.

Cantava e scattava foto al fidanzato, anche durante l’esecuzione di “Cherry”, brano del 2019 dall’album “Fine Line”, nel quale si sente la voce dell’ex fidanzata di Styles, Camille Rowe. Da allora è passato parecchio tempo e adesso il cantante britannico, ex membro degli One Direction, ha ritrovato la serenità con l’attrice.

Olivia Wilde e Harry Styles fanno sul serio

I due sono stati paparazzati insieme, nel corso delle loro vacanze estive in Italia, all’Argentario, e secondo i tabloid britannici e la stampa statunitense starebbero già convivendo.

Harry Styles, 27 anni, e Olivia Wilde, 37 anni, si frequentano da inizio 2021, dopo essersi incontrati sul set del thriller psicologico “Don’t Worry Darling”, diretto proprio da Wilde, e che vede l’attore e cantante britannico tra i protagonisti.

L’attrice si è separata a fine 2020 dal marito Jason Sudeikis, attore e doppiatore. Con lui l’attrice ha avuto due figli: Otis Alexander, nato nel 2014, e Daisy Josephine, nata nel 2016.

