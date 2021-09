Maria Sharapova, Instagram

La famosa tennista russa si è concessa alcuni giorni di relax in una lussuosa masseria a Savelletri di Fasano

Anche Maria Sharapova, ex tennista russa e oggi imprenditrice, ha scelto la Puglia. E lo ha fatto concedendosi una breve vacanza prima di partecipare al Festival del Cinema di Venezia.

La “tigre siberiana”, così soprannominata per la sua freddezza in campo, si è fermata qualche giorno nella Masseria Calderisi, a Savelletri di Fasano, da dove ha postato alcune fotografia mentre si rilassa nella tipica struttura pugliese.

Maria Sharapova e l’amore per la Puglia

Qui la tennista, 34 anni, ha potuto gustare i prodotti locali e si è rilassata a bordo piscina. Accanto all’immagine postata su Instagram, dove si mostra mentre prende il sole su un divano bianco, ha scritto: “Puglia. Impossibile partire senza visitare l’Italia. Incredibili ricordi legati al passato, la maggior parte dei quali sono duro lavoro, sudore, addominali tonici e la pasta al tartufo fatta in casa. Ora è tempo di formarne altri”.

Ma, dalle successive foto pubblicate, appare evidente che la tennista sia innamorata dell’Italia in generale: appena arrivata a Venezia ha difatti postato diverse foto della città, scattate mentre si trovava su un vaporetto, in attesa di raggiungere il Lido. In un’altra foto, su un ponte di Venezia, Maria ha scritto nella caption: “Magic hour. Magic city”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Sharapova (@mariasharapova)

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata