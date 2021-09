Amber Heard

L’attrice è serena e sorridente, nonostante il processo per diffamazione nell’ambito della battaglia legale con Johnny Depp

Amber Heard serena e sorridente a spasso con la figlia neonata, Oonagh. L’attrice, 35 anni, è stata avvistata mentre passeggiava a Londra, assieme all’amica Eve Barlow, e portava nel passeggino la sua bambina. La star di “Aquaman” ha annunciato nel luglio scorso la nascita della figlia Oonagh Paige Heard, avvenuta l’8 aprile, grazie alla maternità surrogata.

“Oonagh è assolutamente stupenda e Amber è infatuata. Ha sempre saputo di voler essere una mamma e adesso il suo più grande desiderio si è avverato. È così grata alla donna meravigliosa che ha contribuito a portare Oonagh nella sua vita”, ha rivelato una fonte a “Page Six”.

“Ci sono così tante donne che sentono di non poter parlare della loro infertilità e sono preoccupate e imbarazzate” ha proseguito la fonte. “Amber vuole che si sentano supportate e si rendano conto che esiste una moltitudine di modi per avere un bambino anche se hai problemi di fertilità”, ha poi concluso.

Amber Heard accusata di diffamazione da Johnny Depp

L’attrice statunitense, ex moglie di Johnny Depp, con il quale è stata sposata appena 15 mesi, non sembra dunque essere turbata dalla recente denuncia, da parte dell’attore, per diffamazione: un nuovo capitolo della battaglia legale tra i due, programmato per aprile 2022.

In seguito alle denunce di Amber, che lo accusò di aggressioni e violenze, la carriera dell’attore è andata sempre peggiorando e adesso è stato lui a denunciare la sua ex.

Nel frattempo Johnny Depp ha fatto una breve e ormai rara apparizione sul red carpet del Deauville Film Festival in Francia per la proiezione di “City of Lies”. Secondo quanto riportato da alcuni dei presenti, l’attore si è anche intrattenuto con un giovanissimo fan imitando per lui la voce di Jack Sparrow, il suo famoso personaggio nella saga “Pirati dei Caraibi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata