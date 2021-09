Principe Harry

Dopo mesi di silenzi il principe e la moglie starebbero organizzando un incontro nelle prossime settimane

La Regina Elisabetta presto incontrerà la piccola Lilibet Diana. Almeno questa sarebbe l’intenzione del principe Harry e di Meghan, che sarebbero pronti a presentare alla Regina la bambina, che porta il suo nome, a patto che la sovrana accetti di incontrarli.

Secondo quanto riporta il “The Sun”, il duca e la duchessa del Sussex potrebbero volare presto a Londra per incontrare la Regina e starebbero pianificando il battesimo della piccola Lilibet, probabilmente presso il Castello di Windsor.

Il principe Harry e Meghan pronti a presentare la piccola Lilibet alla Regina

Se fosse davvero così, Meghan tornerebbe per la prima volta nel Regno Unito dal marzo 2020. “Harry e Meghan hanno fatto questa offerta, ma molte persone sono scioccate. Potrebbero voler davvero vedere la Regina, ma è qualcosa di sbalorditivo dato quello che le hanno fatto passare nell’ultimo anno”, ha rivelato una fonte al “The Sun”. Secondo l’insider, la richiesta avrebbe sbalordito la famiglia reale e finora lo staff di Sua Maestà non avrebbe risposto.

“La regina è ancora molto affezionata ad Harry e vorrebbe vedere Lilibet e suo fratello Archie. Ma staff e membri senior sono sorpresi dalla mossa dopo quello che è successo”, ha aggiunto ancora la fonte.

Il principe Harry è tornato due volte nel Regno Unito, da solo, negli ultimi mesi: ad aprile per il funerale del principe Filippo e nel luglio scorso, per inaugurare la statua dedicata alla madre, Lady Diana. Secondo il biografo Omid Scobie, Harry avrebbe incontrato la regina in privato due volte durante il suo soggiorno.

