Lo ha annunciato l’ex componente dei Pooh sui social: “Dolore straziante”

“È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”. Così Dodi Battaglia, storico chitarrista e cantante dei Pooh, ha annunciato via social la scomparsa della moglie Paola Toeschi, 51 anni. Il messaggio pubblicato su Instagram è accompagnato dall’immagine di un cielo sereno e azzurro. Il musicista bolognese e la compagna erano sposati dal 2011.

Immediati i commenti, i ricordi e i messaggi sui social per Dodi Battaglia. Riccardo Fogli ha commentato con un cuore il messaggio del collega e amico Dodi, mentre Roby Facchinetti ha scritto, a nome suo e della sua famiglia: “Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna”.

Addio Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia

Paola Toeschi combatteva contro il tumore da molti anni e nel 2015 aveva pubblicato il libro “Più forte del male: con la fede ho vinto il tumore”, raccontando in modo semplice e diretto della malattia, di come l’aveva sfidata e di come la sua battaglia l’aveva fortificata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dodi Battaglia (@dodibattaglia)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata