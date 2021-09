Christina Aguilera

La cantante, che si esibirà al "Ladyland Festival" di New York, ha promosso il concerto postando alcuni scatti bollenti

Christina Aguilera ha postato due scatti a dir poco bollenti sul suo account Instagram per annunciare la sua partecipazione al “Ladyland Festival” di New York, un evento musicale che si svolgerà il prossimo 11 settembre e che ospiterà solo artiste donne.

Christina, 40 anni, mostra curve e sensualità paragonabili a quelle di una ventenne: le due fotografie, ad alto tasso erotico, si ispirano al suo album del 2002, “Stripped Vibes” e la vedono con indosso solo un paio di jeans ed il seno coperto esclusivamente dai lunghi capelli biondi.

Christina Aguilera e il body shaming

A proposito del body shaming (la popstar era stata duramente criticata per essere prima troppo magra e poi in sovrappeso), Christina ha rivelato in un’intervista rilasciata a Health di non aver sempre avuto un buon rapporto con il suo corpo. Poi, però, con il tempo qualcosa è cambiato: “Crescendo smetti di paragonare te stesso alle altre persone e inizi ad apprezzare il tuo corpo e a sentirlo tuo”.

Christina, recentemente, ha detto la sua anche a proposito della sua amica Britney Spears: “Ho pensato per giorni a Britney e a tutto ciò che ha sopportato… Tutte le donne hanno il diritto di decidere del proprio corpo, del proprio sistema riproduttivo, della propria privacy, del proprio spazio, del processo di guarigione e della propria felicità…”.

