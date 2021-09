Can Yaman

Can Yaman, approdato al Festival del Cinema di Venezia, ha mostrato una complicità inaspettata con l’attrice israeliana

Sebbene fino ad oggi ancora non sia stato confermato, l’addio tra Can Yaman e Diletta Leotta appare ormai evidente. Dopo aver trascorso l’estate separati e dopo che la conduttrice ha festeggiato il compleanno da sola, Can è sbarcato a Venezia da single.

Can Yaman, occhi solo per Moran Atias

Non solo: sul red carpet, come riportato da TGCom24, avrebbe avuto occhi solo per l’attrice israeliana Moran Atias, con la quale sembra ci siano stati sguardi intriganti e sorrisi maliziosi.

Sembra infatti che il bell’attore turco, sul red carpet, sia stato distratto spesso dal décolleté di Moran: i due hanno riso insieme e si sono divertiti, lasciando intravedere una inaspettata complicità.

E così, mentre Can è sbarcato in laguna ed è stato impegnato da fan e telecamere puntate, la bella Diletta ha invece postato uno scatto in costume da bagno mentre è distesa in giardino mentre scrive nella didascalia social che l’estate sta finendo.

