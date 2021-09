Ed Westwick

Dopo quasi due anni insieme, l’attore di "Gossip Girl" e la nota influencer si sarebbero lasciati per infedeltà

“Voci di infedeltà”: sarebbe questo il motivo della rottura tra Ed Westwick, ex protagonista di “Gossip Girl”, e Tamara Francesconi, modella e influencer sudafricana. Lo avrebbe rivelato una fonte al magazine “E!” specificando che la bella Tamara, che vanta più di 500.000 follower su Instagram, è ora concentrata sulla sua carriera di modella e sul “vivere una vita felice”.

Nel giugno scorso Tamara e Ed sembravano ancora molto innamorati, tanto che lei aveva pubblicato su Instagram un video-montaggio dei ricordi insieme a lui sulle note di “Do You Believe in Magic” di The Lovin’ Spoonful. E, sempre nel giugno scorso, la coppia aveva trascorso alcuni giorni in Italia, tra Firenze e Roma.

Ed Westwick è tornato single?

Non è chiaro quando Tamara Francesconi abbia scoperto della presunta infedeltà di Westwick ma, secondo quanto riportato da “Page Six”, l’attore sarebbe già stato avvistato con un’altra donna.

Ed Westwick ha difatti partecipato ai “GQ Men of the Year Awards” a Londra, mercoledì sera, in compagnia della modella britannica Lottie Moss, la sorella di Kate Moss. Tuttavia, secondo il “Daily Mail”, Lottie Moss, 23 anni, frequenterebbe il batterista dei “The Vamps” Tristan Evans e dunque avrebbe solo accompagnato l’attore all’evento.

Prima di Tamara Francesconi Ed Westwick aveva avuto una relazione con l’attrice Jessica Serfaty, che gli è stata vicino dopo le accuse per violenza sessuale nel 2018. Westwick ha sempre negato tutto e le accuse nei suoi confronti sono poi cadute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Westwick (@edwestwick)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata