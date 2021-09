Brad Pitt

L’attore ha raccontato che non ha “stile” e non segue le tendenze, ma ha gusti precisi in fatto di moda

Brad Pitt mantiene sempre il suo fascino ma ammette di sentirsi “vecchio”. L’attore, 57 anni, ha confessato alla rivista “Esquire” di non avere uno “stile” e che il suo senso della moda è in declino a causa della sua età. “Invecchi, diventi più irritabile e la comodità diventa più importante. Penso che sia semplice”, ha detto Brad Pitt, protagonista dell’ultima campagna pubblicitaria di De’Longhi.

L’attore, da sempre uno degli uomini più alla moda ed eleganti sui red carpet, ha aggiunto che adesso si orienta su look minimalisti. “Mi piace vestire monocromatico, ma senza che gli abiti sembrino un’uniforme. Mi piace la semplicità. Mi piacciono i dettagli delle cuciture”, ha spiegato ancora l’attore.

Brad Pitt: look minimalista ma capi di lusso

L’attore, infine, sembra apprezzare molto le produzioni delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen che con il loro brand creano abiti super-lussuosi ma minimalisti. “Non mi piace ostentare, ma se ti avvicini ti accorgi della qualità dei dettagli. Sono questi ad essere importanti per me. È troppo faticoso seguire le tendenze. E odio i cartelloni pubblicitari. Semplicemente non voglio essere un cartellone pubblicitario”, ha poi concluso.

