Laura Chiatti

La coppia ha postato alcune immagini in uno splendido resort, sereni e rilassati

Dopo le vacanze al mare, in famiglia, qualche giorno di relax nella loro Umbria. Laura Chiatti e Marco Bocci allontanano definitivamente le voci di una presunta crisi, trascorrendo alcuni giorni di relax in uno splendido resort. L’attrice ha postato sui social una foto, mentre sfoggia un sexy bikini e sorride anche se ha il volto in parte coperto dai capelli, accompagnata dalla frase: “Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso”. Nel post Laura Chiatti ha taggato il marito Marco Bocci e ha poi pubblicato la stessa fotografia nelle stories con il brano “Questione di Feeling” cantato da Mina e Riccardo Cocciante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti e Marco Bocci più uniti che mai

L’attore, a sua volta, ha postato alcune stories su Instagram proprio dalla suite del resort, con tanto di piscina privata e schermo cinematografico, dove inquadra la moglie Laura in posa sexy a bordo vasca.

Se davvero, dunque, in passato dovesse esserci stata una crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci, questa ormai appare decisamente rientrata.

I due attori umbri sono sposati dal 2014 e sono genitori dei piccoli Enea, nato nel 2015, e Pablo, nato nel 2016.

Nei giorni scorsi hanno postato sui social una tenera immagine in riva al mare, con i loro bambini, ricordando quanto la famiglia sia la cosa più importante per entrambi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata