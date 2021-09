Jennifer Aniston

La stessa attrice con un post ha dato la notizia di anteprima, il lancio è programmato per l'8 settembre

Jennifer Aniston segue l’esempio di Gwyneth Paltrow e altre illustri colleghe, ed è pronta a lanciare un suo brand di prodotti di bellezza, cura del corpo e dei capelli. La notizia in anteprima è arrivata dalla stessa attrice, che ha pubblicato un post sui suoi canali social con la caption: “ Qualcosa sta arrivando”.

Nel post si vedono due immagini della Aniston, di spalle su un set fotografico e mentre si fa sistemare i capelli. Svelato anche il nome del brand, “LolaVie”, che ha già un suo profilo ufficiale sui social e rivela che la data di lancio è l’8 settembre 2021.

Jennifer Aniston lancia il marchio LolaVie

La star di “Friends“, 52 anni, per il momento non ha ancora condiviso ulteriori dettagli sui suoi prossimi prodotti, ma dal sito e dai canali di “LolaVie” si vedono provette piene di bambù, limoni e acqua, probabilmente per far riferimento a prodotto naturali. Secondo quanto riportato da “Page Six Style”, inoltre, nel 2019 è stata depositata una domanda per registrare il marchio “LolaVie” nella categoria viso e corpo, gel doccia, candele e cura dei capelli.

Non rimane che attendere il prossimo 8 settembre per scoprire cosa Jennifer Aniston ha ideato per i suoi fan ma non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata