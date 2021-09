Cole Sprouse

Una semplice foto postata in occasione del compleanno di Ari Fournier è stata segnalata e rimossa da Instagram

Non c’è pace per Cole Sprouse e Ari Fourner. La star di “Riverdale” e la fidanzata stanno vivendo serenamente il loro amore, e da qualche mese sono usciti allo scoperto. Eppure i fan dell’attore statunitense non riescono a farsene una ragione.

L’ultimo “dispetto” dei fan di “Riverdale” è stato denunciato dallo stesso Cole Sprouse. Un post dedicato alla sua ragazza è stato, infatti, segnalato per “violenza e incitamento”. Lo stesso attore ha condiviso uno screenshot relativo all’avviso di Instagram sulla sua storia, sottotitolandolo: “Questi ragazzi sono pazzi”.

Cole Sprouse: i fan di Riverdale contro di lui

Negli ultimi mesi, da quando Cole Sprouse ha ufficializzato la sua relazione con Ari Fournier, modella franco-canadese, sono stati numerosi i commenti negativi e gli “attacchi” da parte dei fan di “Riverdale”, che sognavano l’ennesimo ritorno di fiamma con la sua storica fidanzata Lili Reinhart. L’addio definitivo tra i due, dopo numerosi tira e molla, risale all’estate 2020, ma tanti follower e fan continuano a “tifare” per la coppia.

Cole Sprouse, che è anche appassionato di fotografia, sta postando sempre più spesso immagini della fidanzata, e quasi sempre piovono migliaia di commenti con faccine contrariate o in lacrime. A volte, in maniera ironica, l’attore “sfida” i suoi follower. Tempo fa ha scritto nelle sue stories: “È il momento di far arrabbiare ancora i 14enni”, prima di caricare alcune foto della modella canadese.

