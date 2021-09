Channing Tatum e Zoë Kravitz

I due attori sono stati nuovamente paparazzati per le vie di New York mentre passeggiano sorridenti e complici

Channing Tatum e Zoë Kravitz nuovamente fotografati insieme per le vie di New York. I paparazzi li hanno infatti intercettati in un locale di Manhattan, dove hanno pranzato con un amico, per poi concedersi una tenera passeggiata al parco.

Channing, t-shirt scura, e Zoë, con una vistosa giacca rossa, sono apparsi sereni e complici, segno di una evidente intesa tra i due. “All’inizio uscivano insieme da amici” ha raccontato una fonte vicina alla coppia. “Poi, però, si sono accorti che tra loro c’era qualcosa di più”.

Channing Tatum e Zoë Kravitz, incontenibili risate

Basti pensare a quando, una decina di giorni fa, gli obiettivi dei paparazzi li hanno immortalati in un momento decisamente significativo. Le foto, pubblicate dalla pagina fan zoekravitzsource, mostrano i due durante una gita in bicicletta: Channing si ferma per sussurrare qualcosa a Zoë, che poco dopo scoppia in una incontenibile risata.

L’attore ha definitivamente concluso la sua relazione con la cantante Jessie J mentre Zoë, dopo neanche due anni di matrimonio, ha divorziato dal collega Karl Glusman. Ed è stata proprio Zoë, al suo esordio alla regia in “Pussy Island”, a richiedere come protagonista Channing Tatum: “Mentre scrivevo quel personaggio ho pensato a lui nonostante non lo conoscessi” ha raccontato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoë Isabella Kravitz source. (@zoekravitzsource)

