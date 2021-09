Brad Pitt

Il famoso divo di Hollywood ha prestato il suo volto per la campagna di De' Longhi, affidata al regista di 'La La Land'

Brad Pitt è il nuovo protagonista della prima campagna di De’ Longhi, azienda che opera nel settore delle macchine da caffè. La regia dello spot è stata affidata a Damien Chazelle, regista di ‘La La Land‘.

Nello spot l’azienda italiana ha voluto raccontare un giorno di routine di Brad Pitt: lo si vede acquistare dei chicchi di caffè a inizio giornata, girare per le strade di Los Angeles a bordo della sua moto e fermarsi al distributore per fare il pieno di benzina, per poi tornare a casa e prepararsi una tazza di espresso.

Oltre all’attore e al regista, lo spot annovera altri due premi Oscar: il direttore della fotografia Linus Sandgren e l’autore delle musiche Justin Hurwitz, entrambi già parte del team di “La La Land”, senza dimenticare il famoso fotografo Lachlan Bailey.

Brad Pitt ambassador perfetto

Massimo Garavaglia, CEO Gruppo De’ Longhi, ha raccontato: “De’ Longhi è cresciuta in maniera straordinaria negli ultimi anni e la produzione di macchine da caffè ha ormai assunto un ruolo centrale in questa crescita. Brad Pitt ci è sembrato l’ambassador perfetto per raccontare De’ Longhi al mondo: incarna alla perfezione lo spirito dell’azienda, internazionale e coraggiosa e al contempo elegantemente discreta”.

Justin Hurwitz, che per l’occasione ha creato una colonna sonora originale, ha invece fatto sapere: “Quando ho visto che cosa aveva fatto Damien e ho guardato queste immagini di Brad, che qui appare più cool che mai, mi sono messo subito al lavoro per creare il pezzo con le giuste vibrazioni“.

