Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha pubblicato sui social la prima foto che la ritrae ufficialmente insieme a Livio Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori ufficializzano la loro storia d’amore. E lo fanno pubblicando uno scatto, subito postato sul profilo social della cantante.

Dopo una sequenza di diverse foto di Anna, che appare sdraiata, in bikini, arriva finalmente anche l’immagine più attesa: quella insieme a Livio.

“Ti scatto una foto. Un pessimo fotografo. Meglio selfie” scrive la cantante, scherzando, nella didascalia che accompagna le immagini. “Dai potevo fare di peggio” risponde simpaticamente Livio commentando i suoi scatti.

Entrambi sono in costume, occhiali da sole, stesi su un lettino e, vicini, guardano l’obiettivo della fotocamera. Anna, con un gesto d’amore, accarezza il mento di Livio: un segnale che definisce chiaramente il tipo di rapporto tra i due.

Anna Tatangelo: “Innamorata è un parolone, però sto bene“

E pensare che, almeno fino a qualche settimana fa, Anna aveva negato di aver iniziato una relazione con il collega. In una recente intervista aveva infatti affermato: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo“.

Invece, lo scatto racconta di una coppia raggiante, complice e in sintonia: evidentemente l’artista di Sora ha ritrovato la serenità dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio.

