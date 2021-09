Myriam Catania

Dopo aver annunciato la separazione a fine luglio, la coppia sarebbe di nuovo insieme

Myriam Catania e Quentin Kimmermann ci riprovano. Dopo l’annuncio della separazione, a fine luglio, la coppia starebbe di nuovo insieme. La crisi tra i due, dunque, sarebbe stata soltanto passeggera. L’attrice e il pubblicitario francese sono stati avvistati, insieme, al mare a Sabaudia, come riportato dal settimanale “Nuovo”.

Le immagini ritraggono Myriam Catania e Quentin Kimmermann felici e innamorati, mentre si divertono al mare assieme al figlio, il piccolo Jacques. “A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”, ha confessato la stessa attrice.

Myriam Catania e Quentin Kimmermann, nuova vita a Marsiglia

E non solo. Myriam e il figlio si trasferiranno presto proprio per amore di Quentin, come si legge su “Nuovo”. “Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia! Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante”, ha concluso Myriam Catania. La coppia è legata dal 2016 e il loro bambino, il piccolo Jacques, è nato nel maggio 2017.

