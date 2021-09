Kim Kardashian

La modella e imprenditrice per ringraziare i suoi follower e fan ha postato una tenera foto dei bambini

“250 milioni di follower su IG. Vi amo ragazzi! Volevo postare questa foto perché se potessi avere 250 milioni di baci dai nostri bambini la mia vita sarebbe completa”. Kim Kardashian ha festeggiato il traguardo dei 250 milioni di follower su Instagram con due tenere immagini della figlia, la piccola Chicago che abbraccia e bacia i cuginetti True (figlia di Khloe Kardashian) e Stormi (figlia di Kylie Jenner).

Kim Kardashian, adesso, è a “soli” 13 milioni di follower dalla sorellastra Kylie Jenner, che attualmente guida il gruppo della famiglia Kardashian in termini di seguaci su Instagram con ben 263 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian ci riprova con Kanye West?

Un momento importante per l’attrice, modella e imprenditrice statunitense, 40 anni, che negli ultimi giorni è anche al centro di numerosi rumors sul suo matrimonio. Secondo la stampa statunitense, infatti, Kim Kardashian si starebbe impegnando, privatamente e lontano dai riflettori, per ricucire la sua relazione con Kanye West. La coppia, insieme dal 2012 e sposata nel 2014 ha avuto quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm e ha annunciato la fine del proprio matrimonio a inizio 2021.

Durante il terzo listening party dell’album “Donda” di Kanye West, al Soldier Field Stadium di Chicago, Kim si è presentata in abito da sposa. Una sorpresa che fa sperare i fan e follower della coppia in un riavvicinamento tra i due e in un ritorno di fiamma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata