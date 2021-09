Ad accompagnare il primogenito di casa Lucia al suo primo giorno di scuola c'è papà Fedez, che lo tiene stretto per mano

Dopo settimane di vacanze da Vip, è tempo di scuola anche per Leone, il primogenito dei Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni.

Ad accompagnarlo a scuola sono stati entrambi i genitori, che si sono lasciati immortalare, felici insieme al piccolo Leo.

Ferragnez, il piccolo Leo sbuffa prima di entrare in classe

In tenuta scolastica in perfetto stile “Oxford”, zainetto in spalla, Leo dà la mano al papà e non si può non notare come sia un po’ “svogliato“.

Evidentemente il piccolo, come capitato a tanti, non ha molta voglia di andare a scuola: cammina adagio e sbuffa mentre si trova vicino all’atrio della scuola, poco prima di entrare.

A metà tra l’arrabbiato e l’addormentato, Leone si nasconde poi tra le braccia di papà Fedez, che lo accompagna orgoglioso in questa prima tappa della sua vita.

