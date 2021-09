Emily Ratajkowski

La modella statunitense è tornata a posare per una campagna e a sfilare in passerella

Emily Ratajkowski in splendida forma, torna a posare e sfilare dopo essersi presa sei mesi di pausa per la nascita del figlio, il piccolo Sylvester Apollo Bear. La modella statunitense, 30 anni, ha trascorso le vacanze estive in Italia ed è stata avvistata a Positano assieme al marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018, e al bambino, nato lo scorso 11 marzo. Già in barca, dove è stata paparazzata nel corso dell’estate, Emily Ratajkowski aveva mostrato di essere in splendida forma. Adesso il ritorno in copertina e in passerella lo conferma.

Emily Ratajkowski ha postato su Instagram alcuni scatti della nuova campagna per il marchio Dundas, l’ex stilista di Roberto Cavalli, ringraziando tutto il team che ha collaborato alla realizzazione del servizio, dal fotografo ai truccatori e parrucchieri.

Emily Ratajkowski torna in passerella

La modella, inoltre, è tornata di recente in passerella, secondo quanto riporta in esclusiva il magazine “Page Six”, per l’ultima sfilata virtuale di Savage X Fenty, il brand di lingerie di Rihanna, sfoggiando un bikini rosa molto succinto e addominali scolpiti.

La sfilata “Savage X Fenty Show Vol. 3”, organizzata da Rihanna, sarà disponibile su Prime Video il prossimo 24 settembre, in oltre 240 paesi. Emily Ratajkowski è la prima di una serie di modelle e celebrità che ha confermato la propria presenza allo show. Sempre secondo quanto riporta “Page Six” tra gli altri personaggi famosi, a sfilare dovrebbero esserci James Corden e Ricky Martin.

