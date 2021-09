La conduttrice ha raccontato il primo, emozionante giorno di scuola della figlia

Elisabetta Canalis ha voluto raccontare sui social il primo giorno di scuola di sua figlia Skyler Eva. Nella foto postata dalla mamma si nota la piccola, decisamente emozionata, che tiene tra le mani un attestato che recita “My first day of transitional kindergarten – #distance learning 2020/2021″.

Un giorno che Elisabetta ha cercato di affrontare con il sorriso sulle labbra ma che, invece, la piccola Skyler non ha preso proprio benissimo: “Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…” ha scritto nella caption delle foto pubblicate, con un evidente riferimento al muso lungo della figlia.

Elisabetta Canalis: “Ho dovuto trattenere una lacrima anche io…”

Skyler Eva, infatti, ha versato qualche lacrimuccia e per la mamma non è stato semplice: “Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi (piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io…”. Poi la conclusione: “Come è andata questa l’esperienza con i vostri bambini? E che ricordo avete del vostro primo giorno di scuola?”, domanda la conduttrice ai suoi followers.

Tantissimi i commenti alla foto pubblicata dall’ex velina, tra i quali anche quelli di Tiziano Ferro, Paola Barale e Cristina Marino. Non sono poi mancati i followers che hanno sottolineato come la bellezza, in casa Perri-Canalis, sia nel DNA.

