Chiara Ferragni

Per festeggiare i tre anni dalle nozze, il cantante ha dedicato alla moglie un brano inedito

“Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”. Questa la dedica speciale di Fedez a Chiara Ferragni, in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. A postare il video con un estratto del brano inedito è stata la stessa imprenditrice e blogger, che ha aggiornato i suoi fan e i suoi follower sulla sorpresa organizzata per lei dal marito per i tre anni dalle loro nozze, avvenute a Noto, in Sicilia, il 1° settembre 2018.

Chiara Ferragni e Fedez, romantico anniversario

“Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo”, ha scritto Chiara Ferragni nella caption del post pubblicato su Instagram. Fedez ha portato la moglie a cena sul Lago di Como e, in una location romantica ed esclusiva su una piattaforma galleggiante, le ha dedicato la nuova canzone.

Chiara Ferragni e Fedez, la lite scatena le ironie del web

Proprio in occasione del loro anniversario, il settimanale “Chi” ha pubblicato alcuni scatti inediti di Chiara Ferragni e Fedez mentre litigavano, in barca, durante le loro vacanze. Gli stessi Ferragnez ci hanno scherzato su, postando i numerosissimi meme creati sul web per ironizzare sulla discussione, che appariva molto accesa. Dal conto dell’albergo allo smalto di Fedez, sono state numerose le frasi ironiche attribuite alla coppia. D’altronde lo stesso cantante nel nuovo brano dice alla moglie: “Litigare con te è meglio del cinema”.

