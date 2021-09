L'attrice ha pubblicato uno scatto attraverso il quale ha voluto mandare un messaggio sull'accettazione del proprio corpo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone pubblica uno scatto decisamente hot. Schiena nuda in bella vista, testa leggermente inclinata e sguardo rivolto verso l’orizzonte, l’ex Miss Italia scrive nella didascalia del post: “Io non ritocco. Giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi”, lanciando in questo modo un importante messaggio ai followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone e il messaggio social all’insegna della positività e dell’accettazione

“Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla…” scrive Miriam a corredo dello scatto.

Poi conclude: “È per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità…adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare…”.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata