Elizabeth Chambers sta voltando pagina e sta frequentando una persona, a poco più di un anno dalla separazione dall’ex marito Armie Hammer. A rivelarlo alla rivista “People”, una fonte vicina alla donna.

Elizabeth Chambers, un divorzio controverso

Elizabeth, 39 anni, ha chiesto il divorzio da Armie Hammer, 35 anni, nel luglio 2020, citando differenze inconciliabili. Pochi mesi dopo, Hammer è stato coinvolto in una serie di pesanti vicende, con varie accuse, dal cannibalismo alla violenza, fino allo stupro. Nel giugno scorso lo stesso attore è stato avvistato in partenza dall’aeroporto di Grand Cayman mentre salutava proprio la sua ex moglie e i loro due figli, Harper Grace e Ford Douglas Armand per dirigersi in una clinica, in Florida, per combattere le sue dipendenze da alcol, sesso e droga.

Elizabeth Chambers, adesso, sarebbe riuscita a mettere un punto alla storia con l’ex marito, dedicandosi, come lei stessa ha dichiarato su Instagram “ai miei ragazzi e al lavoro”. “Molto avrei voluto condividere, ma non mi è sembrato giusto, al momento”, ha precisato ancora Chambers. E in questi mesi l’imprenditrice avrebbe anche trovato un nuovo amore.

Secondo l’insider, Elizabeth Chambers adesso starebbe frequentando una persona, la cui identità non è stata resa nota. Hammer, invece, sempre secondo rivelato da una fonte a “People”, starebbe frequentando una donna delle isole Cayman.

