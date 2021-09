I Ferragnez hanno pronunciato il fatidico "Sì" a Noto l'1 settembre 2018 durante una cerimonia da favola

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano tre anni di matrimonio. L’evento più social d’Italia, celebrato l’1 settembre 2018 e seguito da ben 20 milioni di followers, si svolse al tramonto, sul prato di una tenuta dell’Ottocento a Noto, in Sicilia, sotto archi di rose bianche.

Fedez indossava un elegante abito blu mentre Chiara Ferragni un abito bianco di Dior, con uno strascico di ben sei metri. Ad osservarli c’era il piccolo Leone, che all’epoca aveva 5 mesi ed era in braccio a Marina Di Guardo, la mamma di Chiara.

Chiara Ferragni e Fedez, 2 anniversari da festeggiare

Da allora sono passati tre anni e oggi i Ferragnez festeggiano non solo il loro anniversario d’amore, ma anche quello da genitori bis: nel frattempo, infatti, è venuta alla luce anche la piccola Vittoria (nata lo scorso 23 marzo).

Non sono mancati, dunque, gli auguri social. “5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati”, ha scritto Fedez sul suo profilo Instagram a corredo di una serie di foto che ritraggono la coppia nel giorno del matrimonio in atteggiamenti dolci e affettuosi, mentre tengono vicino a loro il piccolo Leone. “Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo“, ha poi concluso Fedez.

Non si è fatta attendere la dedica di Chiara Ferragni, che sul suo profilo ha pubblicato una serie di scatti sempre del matrimonio: “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo veramente. Un feeling da celebrare per molti altri anni. Ti amo”.

Parole d’amore che, si spera, dovrebbero scacciare via quell’aria di crisi che sembrava essersi creata dopo che i due erano stati paparazzati mentre litigavano in vacanza sullo yacht.

