Discussione molto accesa durante le vacanze per i Ferragnez immortalata da Chi

Proprio oggi, il 1° settembre, festeggiano 3 anni di matrimonio. Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati, infatti, l’1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una splendida cerimonia, un party esclusivo e pieno di gioia che tutti ricordano. La stessa blogger e imprenditrice, nelle sue storie su Instagram, ha ricordato: “Festeggiamo 3 anni di matrimonio e circa 5 insieme. Sono super emozionata, è pazzesco!”.

Chiara Ferragni e Fedez, litigio immortalato da Chi

Ma come tutte le coppie, anche i Ferragnez litigano. A svelarlo alcune foto esclusive pubblicate dalla rivista “Chi” in edicola oggi. Durante le loro splendide vacanze, dalla Costa Smeralda in Sardegna alla Costiera Amalfitana passando per Capri, Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto un’accesa discussione in yacht e sono stati paparazzati proprio nel momento del diverbio.

Dal loro modo di gesticolare pare che la discussione fosse, effettivamente, molto intensa. Tutto rientrato, comunque, visto che i Ferragnez continuano ad apparire felici e innamorati, insieme ai loro due splendidi figli, Leone e Vittoria.

Adesso non rimane che attendere la “sorpresa” che Fedez ha promesso alla sua Chiara per questo terzo anniversario di matrimonio.

