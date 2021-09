Ana Mena

La cantante e il calciatore, secondo le riviste di gossip, starebbero insieme, anche se non ci sono prove evidenti della relazione

Hanno sempre negato la loro relazione definendosi “solo amici” e stando bene attenti a non farsi paparazzare in pubblico. Eppure la stampa spagnola sarebbe certa: Ana Mena e Brahim Diaz sarebbero una coppia da oltre un anno. La cantante spagnola, presente all’Arena di Verona per RTL 102.5 Power Hits estate, è famosa in Italia soprattutto per alcuni tormentoni estivi, tra i quali quello di quest’estate “Un bacio all’improvviso” cantato assieme al cantante campano Rocco Hunt. I due avevano collaborato già lo scorso anno con il brano “A un passo dalla Luna”. Brahim Diaz è un calciatore spagnolo che dalla passata stagione è al Milan in prestito dal Real Madrid.

Ana Mena e Brahim Diaz, amore segreto?

Le strade di entrambi, insomma, li hanno portati in Italia. Secondo la stampa spagnola i due starebbero insieme, ma sono molto bravi a tenere separata la vita privata dalle rispettive carriere.

La rivista “Corazon” lo scorso anno aveva pubblicato alcune foto dei due, avvistati insieme mentre passeggiavano, e proprio in quell’occasione la cantante e il calciatore si erano definiti: “Soltanto amici, nulla di più”.

Nell’estate 2021 la stampa spagnola è tornata sulla loro relazione, riaccendendo le voci su una storia d’amore tra i due.

I fan della cantante sono avvisati: se davvero Ana Mena e Brahim Diaz stanno insieme, lei potrebbe presto essere avvistata a Milano.

