Naomi Campbell

La modella ha raccontato cosa abbia ostacolato la sua ricerca dell’amore

Naomi Campbell sa esattamente quali sono state le rinunce che ha dovuto fare per la sua carriera di successo e per diventare la modella di fama internazionale che è oggi.

“Il sacrificio è stato davvero non poter trovare l’anima gemella che ti capirà”, ha confessato la modella, 51 anni, in un’intervista a “The Cut”. Campbell, che non è mai stata sposata, ha aggiunto: “Sono forte, ma sono anche sensibile. So che nelle relazioni devo scendere a compromessi”.

Anche se non si è mai sposata Naomi Campbell ha una lunga lista di ex fidanzati famosi. Nel 1993 è stata fidanzata con il bassista degli U2, Adam Clayton. In seguito ha avuto una relazione con Flavio Briatore, ma i due si sono lasciati nel 2002 dopo quattro anni. Tra gli altri ex della modella britannica, ci sono Leonardo DiCaprio, Mike Tyson, Usher e Robert De Niro, Liam Payne e, negli ultimi anni, il rapper britannico Skepta.

Naomi Campbell mamma a 50 anni

La gioia più grande, dal punto di vista personale, però, Naomi Campbell l’ha avuta proprio nel 2021, diventando mamma, nel maggio scorso. “Sono così grata per l’amore che avete dimostrato a me e a mia figlia. Grazie a tutti per i calorosi messaggi di sostegno”, ha detto la modella poco dopo la nascita della bambina.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, la modella avrebbe avuto la sua bambina attraverso la maternità surrogata e la piccola sarà cresciuta con il segretissimo fidanzato americano di Naomi, con il quale starebbe da circa due anni e del quale non ha mai rivelato l’identità.

