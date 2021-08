Michelle Hunziker

La celebre conduttrice svizzera ha dato un taglio al passato ed ha optato per un "airy bob"

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio“: con questa didascalia Michelle Hunziker ha presentato a fan e followers il suo nuovo taglio di capelli. Si tratta di un bob decisamente voluminoso e ondulato e, stando ai nuovi trend autunno-inverno 2021-2022, si chiamerebbe “airy bob“.

La celebre conduttrice, che finora è sempre stata fedele al suo look (capelli lunghi, biondi e lisci) senza mai uno stravolgimento in particolare, tempo addietro aveva svelato a Goovi (un brand di beauty e benessere) il perché non si fosse mai stancata della sua bionda chioma lunga: quando era bambina, infatti, suo padre le tagliava regolarmente i capelli, a spazzola. E, da adolescente, è arrivata la ribellione: mai più tagli ma solo piccoli cambiamenti. Dopo aver tentato con la frangia e con leggere scalature, ora sembra sia proprio arrivato il momento di dare una rinfrescata al vecchio look.

Michelle Hunziker: “Mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino”

Autrice di questa novità è stata l’hair stylist Alessia Solidani, che Michelle ha presentato con un video sul suo profilo Instagram: “Vi presento una donna coraggiosissima: @alessiasolidani, colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni!! E voi amiche donne sapete BENISSIMO di cosa sto parlando! Infatti, come potete vedere, per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino”.

Non solo attenzione al look, però, ma anche sfide all’aria aperta. Dopo aver condiviso una serie di scatti e di video mentre si trovava in alta montagna con l’amica Serena Autieri, questa mattina la conduttrice svizzera ha difatti pubblicato un video che la vede protagonista di una particolare “arrampicata interattiva” all’interno di un museo e di una rilassante passeggiata tra le bellezze della città svizzera di Lucerna.

“Se quest’anno ho osato arrampicarmi sulle pareti delle montagne senza indugiare troppo con la mia amica Serena è anche grazie all’esperienza fatta a Lucerna nel mitico museo del trasporto!!! L’unico al mondo ad avere la realtà virtuale collegata all’azione vera e propria di arrampicarsi per 4 metri! Pensavo davvero di essere sul Monte Bianco e avevo il cuore a palla! Pazzescoooooo! Un film di 007! Il giorno che porterò le mie figlie a vedere questo museo interattivo, sarà un problema convincerle a tornare a casa!” ha scritto Michelle.

“Lucerna è una città incantevole, piena di storia, night live ed è chic da morire…” ha poi concluso. “Guardate poi per tornare in Ticino come ho fatto… aereo? Macchina? Elicottero? Ma vaaaaa! Battello a vapore super tecnologico ed ecosostenibile! Io ho adorato il mio viaggio in svizzera! Perfetto da soli, con amici o con la family! Take a look!!!”.

