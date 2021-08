Elisabetta Canalis, Instagram

Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, torna nuovamente in tv per condurre un programma tutto suo

Elisabetta Canalis debutterà come conduttrice domani, 1° settembre, su Tv8 con il programma “Vite da copertina” (dal lunedì al venerdì, alle 17.30), interamente dedicato a personaggi che hanno segnato il costume. La neoconduttrice si dividerà tra gossip e curiosità, entrando in punta di piedi nelle vite dei vip e svelando segreti e retroscena di alcune delle storie più importanti della loro vita.

Nessuno spazio, invece, a scandali o scoop poco lusinghieri per i protagonisti: “Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone”, aveva raccontato.

Un nuovo modo di intendere il gossip, dunque. E, a tal proposito, Elisabetta ha già in mente i suoi prossimi passi: “Spero che Vite da copertina sia per me un nuovo biglietto di presentazione, per poter fare anche altro, dopo. Mi piacerebbe molto fare delle interviste a due, un po’ come Silvia Toffanin a Verissimo“.

Elisabetta Canalis e le rivelazioni sulla sua vita privata

Non solo lavoro, però: l’ex velina, in un’intervista a “Il Giorno“ in vista del suo debutto in Tv, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sua vita privata. Prima tra tutte, il rapporto intimo con suo marito Brian Perri (medico esperto di colonna vertebrale, ernia e schiena): “Diciamo che ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented“, ha svelato Elisabetta Canalis.

La showgirl, modella e attrice, qualche tempo fa, aveva infatti rilasciato alcune dichiarazioni sul sesso che avevano fatto discutere. “È importante, ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua, ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La vita è cambiata e anche il sesso”.

Parole di cui, forse, si è un po’ pentita: “Ho fatto una cavolata ma è la verità. Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale”.

Poi una rivelazione a proposito di come sia cambiato il suo rapporto con i tanto temuti paparazzi: “Ormai ho fatto pace. Sono sempre gli stessi, tanto è vero che quando manca qualcuno mi preoccupo. Sono così carini che, quando sono tornata in Italia, mi hanno fatto trovare sotto casa una grossa scritta: ‘Bentornata Elisabetta’”.

