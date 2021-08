Dolce & Gabbana Venezia

La Laguna invasa dai Vip alla vigilia della 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Parata di star alle sfilate di Dolce & Gabbana a Venezia. Dai baci in gondola tra Kourtney Kardashian e Travis Barker alla radiosa Jennifer Lopez. E ancora Kate Bosworth, Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, Sharon Stone (poi volata negli States per stare vicino al nipotino), Helen Mirren, Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel, Heidi Klum.

Sono soltanto alcune dei Vip presenti alle sfilate della Maison, organizzate alla vigilia del via della 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 1 settembre. Tre giorni in passerella che hanno visto numerose star italiane e internazionali arrivare al Lido, per un evento davvero inedito in Piazza San Marco.

Sfilata di Vip a Venezia

L’attrice statunitense Kate Bosworth, nel ringraziare via social tutto il team di Dolce & Gabbana per l’esperienza “straordinaria”, ha pubblicato alcuni scatti della serata, evidenziando come il maltempo che minacciava la serata abbia lasciato spazio a uno splendido arcobaleno.

A Venezia, c’era anche Kitty Spencer, 30 anni, figlia del fratello di Lady Diana, Charles Spencer. La nipote di Lady D. è global ambassador di Dolce & Gabbana, e per il suo matrimonio, nel luglio scorso, a Frascati, aveva scelto una serie di abiti della coppia di stilisti italiani.

Non è passata inosservata, poi, la bellissima Deva Cassel, 16 anni, modella, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Uno sbarco da star per Deva, che è arrivata a Venezia per sfilare per gli stilisti italiani, ma è stata subito paparazzata sui canali come una vera diva, assieme alla madre Monica, alla sorellina Léonie e al fidanzato, il modello Luca Salandra.

Tra gli altri vip italiani presenti alle sfilate di Dolce & Gabbana, anche Giulia De Lellis, arrivata insieme al suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

