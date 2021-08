L'influencer e il rapper, prima che ricominci la scuola, si godono gli ultimi giorni di vacanza con i figli a Gardaland

Ultimi giorni di vacanze per i Ferragnez. E, in attesa del ritorno all’asilo del primogenito Leone, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dedicarsi una giornata in famiglia, alle giostre.

Reduce dalle lunghe vacanze in giro per l’Italia, la famiglia è rientrata a Milano, trascorrendo gli ultimi giorni prima della scuola tra coccole alla piccola Vittoria e tantissimi giochi con Leone.

Chiara Ferragni, Fedez e Leone a Gardaland

E, proprio al primogenito, i due “genitori social” hanno voluto dedicare un intero pomeriggio sulle giostre, a Gardaland, dove Leone si è letteralmente scatenato.

L’imprenditrice ha, come sempre, documentato con foto e video il pomeriggio in famiglia trascorso nel famoso parco divertimenti veneto. E proprio uno dei filmati pubblicati dall’influencer ha attirato l’attenzione dei fan.

Nelle immagini il piccolo Leone è sul brucomela, accanto a Fedez. Il bimbo, molto premurosamente, tenta di infondere un po’ di coraggio al papà: “Non aver paura papà, ci sono io vicino a te”.

