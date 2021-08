Jennifer Lopez

La cantante è arrivata al Lido per le sfilate organizzate dal brand alla vigilia del Festival del Cinema

Parata di star internazionali a Venezia, per la prima sfilata di moda in piazza San Marco, firmata da Dolce & Gabbana. Regina indiscussa della serata è stata Jennifer Lopez, che ha postato sui social una serie di scatti glamour sottotitolando un video “That runway show glow” (letteralmente “Quella sfilata abbagliante”).

E ad abbagliare è stata prima di tutto lei, Jennifer Lopez, che ha assistito alla sfilata seduta al tavolino insieme alla coppia di stilisti, in uno dei luoghi più famosi al mondo, con creazioni ispirate ai Dogi e al Carnevale sei-settecentesco.

Jennifer Lopez, un abito glamour e regale

La stessa Jennifer Lopez, 52 anni, ha sfoggiato un abito del brand, glamour e regale, con stampa floreale, completato da una mantella abbinata e da un copricapo decorato.

La cantante è sbarcata al Lido nel pomeriggio di domenica, assieme al suo manager Benny Medina, per l’evento di Dolce & Gabbana che è organizzato nei giorni che precedono il via della 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 1 settembre.

Recentemente, Jennifer Lopez e il fidanzato Ben Affleck avevano trascorso alcuni giorni di vacanza in Italia, a bordo di uno yacht, da Portofino a Capri. La coppia, poi, è rientrata a Los Angeles, dove ha passato del tempo con la famiglia, tra serate a teatro e gite di gruppo. Con loro i tre figli che Affleck ha avuto con l’ex moglie Jennifer Garner: Violet, Seraphina e Samuel e i gemelli di Jennifer Lopez, Emme e Max, avuti con l’ex marito Marc Anthony.

