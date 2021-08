Elton John e il marito David Furnish

La leggenda del rock ha ricevuto un regalo oggettivamente insolito da parte del giovane collega Ed Sheeran

Elton John ha ricevuto un regalo decisamente inusuale da parte del suo amico Ed Sheeran. In occasione del 74esimo compleanno di Elton, il 30enne cantautore britannico ha fatto recapitare al collega un “gigantesco pene in marmo“.

Elton John: “Non so perché Ed abbia scelto proprio questo regalo…”

A svelare la particolare notizia è stato proprio la leggenda del rock durante lo show radiofonico australiano “Carrie & Tommy Show”, notizia poi ripresa da NME. “Per il mio compleanno, quest’anno, Ed mi ha regalato un gigantesco pene in marmo! Non so perché abbia scelto proprio questo regalo. È veramente grande, è fatto benissimo…” ha affermato la star. “In fondo lo capisco: cosa regaleresti a un uomo che ha già tutto?” ha poi concluso.

Sembra però che la vera problematica sia la collocazione della scultura in marmo. Elton e il marito David Furnish avrebbero infatti faticato non poco a nasconderlo ai loro figli Zachary (10 anni) e Elijah (8 anni): “È nascosto in un’area della casa in cui non possono vederlo!” ha commentato divertito la star.

Alla domanda sul perché Ed Sheeran abbia scelto proprio questo soprammobile di marmo, il cantautore britannico ha risposto: “Ero andato a stare con Elton John e lui era tipo ‘Tesoro, ogni volta che uscivi per la promozione di un album avevi vestiti orrendi, lascia che ti metta in contatto con Donatella Versace’. In pratica ho ricevuto un completo rosa acceso“. Che si tratti dunque di una “ironica vendetta”?

In ogni caso, la statua di marmo regalata da Ed Sheera non è il primo regalo “hot” che Elton John ha ricevuto: nel 2017, infatti, Elton John ha raccontato che Eminem gli aveva regalato un paio di anelli per il pene tempestati di diamanti.

