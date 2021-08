Charlène Wittstock e Alberto di Monaco, Instagram

La famiglia si è riunita solo per qualche giorno: il principe Alberto è ripartito per Monaco insieme ai gemelli Jacques e Gabriella

“Sono così entusiasta di riavere la mia famiglia con me”. Con questa didascalia Charlène Wittstock, pochi giorni fa, aveva pubblicato una serie di scatti di famiglia in occasione del ricongiungimento con i figli e il marito Alberto.

Una visita in Sudafrica, dove Charlène risiede ormai dal maggio scorso a causa di una seria infezione otorinolaringoiatrica contratta in primavera, che non le consente di affrontare il viaggio in aereo per tornare a Monaco.

Charlène Wittstock: pochi giorni di visita della famiglia

Un idillio che, però, è durato solo pochi giorni: i tre sono infatti già tornati a casa e la principessa è rimasta sola nella sua terra natale. Durante il loro incontro, la principessa aveva pubblicato alcuni scatti insieme ai figli e al marito, nei quali tutti apparivano sorridenti e abbracciati.

Certo, in quell’occasione Charlène appariva visibilmente provata dopo il terzo intervento alla testa ma felice di avere nuovamente vicino Alberto, Jacques e Gabriella. Immagini che, peraltro, avevano allontanato l’ipotesi di un divorzio imminente, come paventato invece da alcuni rumors che si sono rincorsi per diversi giorni in rete.

Eppure, nonostante le promesse di assistere Charlène durante la sua convalescenza, Alberto e i gemelli pare che abbiano passato pochissimi giorni accanto alla principessa, come confermato anche dal magazine Bild.

Ufficialmente le motivazioni della ripartenza sono due: gli impegni reali del principe e l’alto tasso di criminalità presente nella regione nella quale la principessa si trova in convalescenza.

In ogni caso sono sempre più numerose le teorie secondo le quali la famiglia reale di Monaco mostrerebbe un’immagine di facciata per salvare le apparenze mentre intanto, a corte, si starebbe organizzando il divorzio.

