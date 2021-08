Mara Venier

Un commento al vetriolo sotto una foto familiare postata su Instagram ha fatto andare su tutte le furie Mara Venier, che ha replicato senza giri di parole

Nei giorni scorsi Mara Venier ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una bella foto insieme al marito Nicola Carraro, mentre erano sorridenti e in totale relax sulla terrazza all’ora dell’aperitivo, davanti al mare della Versilia. “Nel tramonto oggi, mi faccio un mojito. Voi?”.

Successivamente un’anziana signora ha commentato la foto in modo decisamente non delicato, scrivendo: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia“. Un commento non solo offensivo nei confronti della conduttrice, ma anche e soprattutto inutile.

Mara Venier e la risposta al vetriolo

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, che ha risposto a tono e senza alcun pelo sulla lingua: “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i c……i con i miei capelli? Perché?“. Alla risposta di Mara, che ha subito collezionato una pioggia di like, l’utente non ha più replicato.

Ma non è finita qui: vista l’eco mediatica suscitata dalla sua risposta, Mara ha condiviso due ulteriori post ironici sul tema. “Andrà bene questo taglio di capelli?”, ha scritto prima la conduttrice. E, in un altro post, ha aggiunto: “Signora carissima (si fa per dire)… preferisce questo taglio ????? Dica… dica… faccio questo???? Così lei è felice… per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e… Vi voglio bene amici di Instagram”.

