Il batterista dei Blink-182 grazie alla fidanzata ha superato il suo trauma ed è tornato a volare

Dopo Kendall Jenner, avvistata assieme a Devin Booker in barca a largo di Capri, un’altra componente della famiglia allargata dei Kardashian è in Italia. Si tratta di Kourtney Kardashian, avvistata sulla spiaggia di San Fruttuoso, a Camogli, in Liguria. Assieme a lei Travis Barker che, a quanto pare, per amore sta vincendo le sue paure.

Il batterista dei Blink-182, infatti, dopo il terribile incidente del 2008 dal quale uscì vivo per miracolo, ha evitato viaggi in aereo per oltre dieci anni ma nell’ultimo mese è tornato a volare già due volte, la seconda proprio per raggiungere l’Italia e trascorrere le vacanze con la fidanzata. Secondo quanto riporta “TMZ”, Barker e Kardashian starebbero trascorrendo questa vacanza da soli, a differenza delle loro precedenti uscite, sempre in famiglia.

Kourtney Kardashian e Travis Barker, vacanze in famiglia in Messico

Travis Barker, 45 anni, è tornato a volare assieme a Kourtney, 42 anni, la madre di lei Kris Jenner e Corey Gamble per una vacanza di gruppo a Cabo San Lucas, in Messico, a metà agosto, sconfiggendo così le sue paure e risalendo per la prima volta in aereo. Barker ha poi pubblicato sui social una foto di fronte all’aereo privato di Kylie Jenner, scrivendo “Con te tutto è possibile” e taggando la fidanzata. “Qualsiasi cosa con te”, ha risposto lei nei commenti.

Travis Barker e Kourtney Kardashian stanno insieme da inizio 2021. Travis ha due figli, Alabama, 15 anni, e Landon, 17 anni, avuti con Shanna Moakler e ha adottato Atiana, 21 anni. Kourtney Kardashian, 41 anni, è mamma di Mason, 11, Penelope, 8, e Reign, 6 anni, avuti con Scott Disick.

