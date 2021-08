Eva Henger

L’ex attrice porno ha raccontato la sua terribile esperienza. La causa sono gli attacchi di panico, iniziati con la morte dell'ex marito Riccardo Schicchi

Grande spavento per Eva Henger, che si è sentita male mentre si trovava in un centro commerciale insieme alla figlia di 12 anni, Jennifer (nata dal matrimonio con marito Massimiliano Caroletti).

L’attrice ungherese si è accasciata al suolo ed ha perso i sensi. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, ha raccontato al settimanale Oggi: “Credevo di morire, ho pensato seriamente che non avrei più rivisto mia figlia: ho temuto per la sua sorte. Ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo in cui ti senti che te ne stai andando; è stato terribile“.

Eva Henger ricorda gli attimi da incubo

“Ho iniziato a sentire il cuore battere” ha poi proseguito Eva. “Soffro di extra-sistole, poi comincio ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. Inizio a tossire e mi sento svenire. Ero convinta di morire, le mani mi si sono addormentate, poi le gambe… e a quel punto mio marito mi ha portata in ospedale… Solo dopo 10 ore ho iniziato a stare meglio”.

Attacchi di panico che, per Eva, sono iniziati 20 anni fa, quando Riccardo Schicchi si ammalò prima di morire: “Da lì in poi ho cominciato a fare fatica: mi venivano questi attacchi, ma poi riuscivo a farli passare controllando l’ansia, tenendo a bada i sintomi. Mi avevano spiegato che tutto era partito da quel trauma, dall’aver visto la chiusura della bara. Da allora soffro di claustrofobia, sto male negli ascensori, nelle gallerie, negli ambienti stretti”.

